Incidente a Scafati, si schianta con l'auto per evitare un cane: ferito 50enne

Paura, nella tarda serata di domenica, in via Della Resistenza a Scafati, dove il conducente di un’automobile ha dovuto effettuare una manovra brusca per evitare di investire un cane. In pochi secondi il 50enne ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un palo della luce.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. Ma, fortunatamente, è rimasto illeso riportando solo qualche lieve ferita. Sul posto sono giunti, comunque, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.