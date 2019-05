Incidente in via Delle Calabrie: auto contro camion, traffico in tilt

Brutto incidente in via Delle Calabrie, intorno alle 13.40 di oggi. Per cause da accertare, infatti, un camion con rimorchio e una Panda si sono scontrati. Due, le persone ferite, fortunatamente in modo lieve.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del Vopi, la Polizia Municipale e Strade Sicure: traffico in tilt e indagini in corso, dunque, per ricostruire esattamente la dinamica e le cause del sinistro.