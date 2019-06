Incidente nella notte in via Delle Calabrie: centauro in ospedale

Incidente nella notte, in via delle Calabrie, a Salerno. Protagoniste del sinistro, una moto e un'auto: sul posto, i soccorsi del 118 e la Polizia per le indagini del caso.

Il ferito

Ad avere la peggio, il centauro, le cui condizioni, tuttavia, pare non destino preoccupazioni. Accertamenti in corso.