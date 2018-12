Incidente tra due auto e un furgone ad Angri: due feriti in ospedale

Paura, ieri, in via delle Fontane ad Angri, dopo due automobili e un furgone si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due malcapitati all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Le loro condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia locale. Non è escluso che possa essere stato provocato da un sorpasso azzardato.