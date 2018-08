Angri, carambola tra due auto e un furgone: un ferito

Paura, oggi pomeriggio, lungo via delle Fontane che collega via Papa Giovanni XXIII alla Strada Statale 18 ad Angri.

La dinamica

Due automobili si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un furgone. Sembra che una delle vetture abbia provato a sorpassare un tir invadendo la corsia opposta. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto un uomo in ospedale.