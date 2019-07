Incidente a Cava, 37enne si schianta con la moto e muore

Tragedia, alle 15 di oggi, nella frazione di Palmenta a Cava de’ Tirreni, dove un carrozziere di 37 anni, Alfredo Salsano, si è schiantato con la sua moto di grossa cilindrata contro un’automobile parcheggiata lungo la carreggiata. L’uomo è morto sul colpo.

Il sopralluogo

L’incidente si è verificato in via Luigi Ferrara. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Municipale che, in queste ore, stanno svolgendo tutte le indagini del caso. La strada è stata, momentaneamente, interdetta alla circolazione veicolare.