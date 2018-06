Incidente a Baronissi, auto contro moto: centauro ferito

Paura, questo pomeriggio, in via Ferreria a Baronissi, dove si sono scontati un’automobile e uno scooter per cause in corso di accertamento.

L'incidente

Nel violento impatto è rimasto ferito il centauro che è stato prontamente soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca. Trattandosi della principale arteria stradale cittadina la circolazione veicolare ha subito un forte rallentamento.