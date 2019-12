Scontro in via Smaldone: auto capovolta, nessun ferito

Tanta paura, in serata, a Pastena: per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto ma i conducenti soccorsi non hanno riportato ferite.

I soccorsi

Sono immediatamente scattati. Sul posto è giunta un'ambulanza dell'Humanitas. I soccorritori hanno assistito i malcapitati ma pare che uno degli automobilisti, impaurito e scosso per l'accaduto, abbia abbandonato il luogo dell'incidente. Si indaga sulle cause dello scontro, per fortuna senza conseguenze per le persone coinvolte.