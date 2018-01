Tir contro cavalcavia, precipita container a Castel San Giorgio: traffico in tilt

Paura, questo pomeriggio, in via Filomena Galdieri, tra i comuni di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, dove un camion che trasportava un container non è riuscito a transitare sotto il ponte dell’A30. L’autista era convinto di potercela fare. E, invece, non è stato così.

L'incidente

L’urto con la base del cavalcavia ha disarcionato totalmente il container dal rimorchio finendo per appoggiarsi su un fianco sul ciglio della carreggiata. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per riuscire a far tornare la circolazione veicolare alla normalità.