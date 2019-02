Incidente a Fuorni, maxi tamponamento tra auto e bus della Sita: traffico in tilt

Paura, questa mattina, a Fuorni, dove mentre una Renault Clio che stava per svoltare in via Monticelli provenendo da via San Leonardo, un Suv ha tamponato la macchina che lo precedeva facendola impattare contro un autobus della Sita.

I soccorsi

L’impatto è stato violento. Sul posto sono giunte due ambulanze del Vopi di Pontecagnano che hanno trasportato i feriti all'ospedale "Ruggi d'Aragona", i vigili del fuoco e i carabinieri. Traffico in tilt nei pressi della Centrale del Latte.