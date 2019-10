Incidente a Scafati, auto travolge vigilessa in servizio: corsa in ospedale

Paura, oggi, in via Galieo Galilei a Scafati, dove un’automobile, per cause in corso di accertamento, ha travolto una vigilessa impegnata a svolgere i rilievi a seguito di un precedente tamponamento.

I soccorsi

A soccorrerla ci hanno pensato i pedoni e gli automobilisti di passaggio che hanno telefonato al 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che l’ha condotta al locale ospedale. Per lei, fortunatamente, solo un trauma al ginocchio.