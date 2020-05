Incidente frontale tra due auto ad Agropoli: traffico in tilt

Paura, questa mattina, in via Giambattista Vico ad Agropoli, dove due automobili (Wolkswagen Polo e Wolkswagen Golf), che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I disagi

Nell’impatto i conducenti delle due vetture non hanno riportato feriti, mentre le due vetture hanno portato diversi danni. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per accertare le responsabilità del sinistro. Rallentamenti, inevitabili, alla circolazione veicolare.