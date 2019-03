Incidente a Ravello, investito da una moto: barista in ospedale

Paura, questa mattina, in via Giovanni Boccaccio a Ravello, dove una moto, guidata da un ragazzo, ha investito un 50enne che stava attraversando la strada.

I soccorsi

Si tratta - riporta Il Vescovado - del proprietario di un bar che è improvvisamente finito sulla carreggiata insieme al giovane centauro. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al locale pronto soccorso. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Su quanto accaduto indaga la Polizia Locale.