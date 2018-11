Incidente a Salerno, scontro tra due auto: conducente in ospedale

Paura, questa mattina, in via Giuseppe Raffaele Pastore a Salerno, a pochi metri dallo stadio Arechi, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violento.

I soccorsi

Sul posto giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato uno dei due conducenti al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Su quanto accaduto indaga la Polizia Municipale.