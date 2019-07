Incidente a Capaccio, travolge e uccide immigrato in bici: arrestata una donna

Incidente mortale, nella tarda serata di domenica, in via Gromola Varolato a Capaccio Paestum, dove una ragazza di 34 anni di origine russa, ma residente nella zona, alla guida di un’automobile ha travolto e ucciso un 45enne rumeno mentre era in sella alla sua biciletta. Per quest’ultimo non c’è stato nulla da fare.

L'arresto

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno sottoposto la 34enne all’alcoltest che è risultata avere un tasso alcolemica superiore al limite previsto dalla legge. Per questo, nella notte, il gip ha disposto l’arresto con l’accusa di omicidio stradale. La giovane, incensurata, ora è agli arresti domiciliari.