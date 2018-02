Scontro tra auto e furgone a Teggiano: due giovani in ospedale

Paura, ieri sera, in via Largo a Teggiano, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e un furgone.

La dinamica

Una Fiat Doblò e una Fiat Punto si sono improvvisamente scontrate per cause in corso di accertamento. Nell’impatto la Fiat Punto ha terminato la sua corsa in un terreno agricolo che costeggia l’arteria che accede sulla strada provinciale Teggiano-Polla. I due giovani conducenti, entrambi di Teggiano, sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto”. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi.Su quanto accaduto indagano i carabinieri.