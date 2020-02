Incidente sulla Laurentina a Roma, muore giovane biologa vissuta a Roccadaspide

Tragedia sulla via Laurentina, a Roma, dove si è verificato un drammatico incidente stradale in cui ha perso la vita Barbara Monteleone, residente a Pomezia, che, per alcuni anni aveva vissuto con la sua famiglia nel comune di Roccadaspide.

I soccorsi

La giovane biologa, che era alla guida della sua automobile, si è schiantata contro un autocarro. I soccorritori che hanno estratto la ragazza dalle lamiere non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito anche il conducente del mezzo pesante, un cittadino romeno di 47 anni. Trasportato dal 118 all'ospedale Sant'Eugenio è stato sottoposto ai test su alcol e droga che hanno dato esito negativo. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti del Gruppo IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.