Incidente stradale in via Leucosia: feriti due giovani

Paura, alle 17:30 circa di oggi, in via Leucosia a Salerno, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolti un ragazzo e una ragazza. A scontrarsi sono scati un furgone di Salerno Pulita (societtà addetta alla raccolta dei rifiuti) con un motorino. Sul posto sono giunte due ambulanze della Misericordia e del Vopi, ma, fortunatamente, i due giovani non hanno riportato gravi ferite.