Incidente in via Ligea, muore Gianluca Puorro: gli amici ricoverati al Ruggi

Si chiama Gianluca Puorro, 28 anni, originario di Montefredane (Avellino), il ragazzo che, alle prime luci dell’alba, è deceduto a causa di incidente stradale verificatosi in via Ligea a Salerno.

La dinamica

Era in auto (una Fiat Panda) insieme ad altre tre persone del suo stesso paese (due ragazze e un altro ragazzo) - e non quattro come inizialmente dichiarato dai soccorritori – quando, improvvisamente, intorno alle 5, si è ribaltata dopo una brusca frenata, per cause ancora da accertare, finendo poi sul marciapiede e schiantandosi contro una cancellata.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari dell’Humanitas per Gianluca non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre amici sono stati trasportati in codice rosso all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”: una ragazza è stata operata d’urgenza al fegato ed è tuttora in Rianimazione, la prognosi è riservata; l’altra giovane, invece, è ricoverata in Chirurgia d’Urgenza e nel giro di un paio di giorni potrebbe essere trasferita in Ortopedia, dove si trova l’altro amico che è rimasto quasi del tutto illeso in quanto ha riportato solo leggere fratture e contusioni. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Strade Sicure: "Basta sangue"

"Ancora sangue, tanto, troppo e noi ci ritroviamo all’alba di stamane a pulire le strade dal sangue e detriti di un sinistro mortale di cinque giovani di cui quattro in gravissime condizioni ed uno deceduto". Lo scrive in una nota l’Associazione Strade Sicure intervenuta assieme ai Vigili del Fuoco ed al 118 in via Ligea a Salerno dove si è registrato l’ennesimo tragico incidente stradale. Per l’Associazione è importante "organizzare campagne di prevenzione, attenzionare i giovani studenti nelle scuole, urlare forte che bisogna dire ‘basta sangue sulle strade’. Bisogna farlo ai convegni, alle manifestazioni, ovunque".