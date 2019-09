Salerno, incidente in via Ligea: quattro giovani feriti, uno è morto

Tragedia, alle prime luci dell’alba di oggi, in via Ligea, a Salerno, dove un’automobile (Fiat Panda), con a bordo cinque giovani di Avellino, è finita improvvisamente fuori dalla carreggiata per cause in corso di accertamento. La dinamica, infatti, è ancora da ricostruire.

I soccorsi

Nel violento impatto, purtroppo, uno dei ragazzi è deceduto, mentre gli altri quattro sono stati trasportati in codice rosso all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dove sono stati presi in cura dai medici. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo della tragedia sono giunti i sanitari dell’Humanitas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.