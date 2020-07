Incidente a Pontecagnano: malore in auto, finisce contro un palo

Brutto incidente a Pontecagnano: alle ore 13:30, un uomo di 45 anni alla guida di un'auto, ha accusato un malore, finendo su un palo della pubblica illuminazione. Con lui, nella vettura, anche il figlio. Entrambi i malcapitati sono stati soccorsi dal Vopi, con due ambulanze, in via Magellano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

L'automobilista ha subito un trauma cranico, mentre per il figlio ci sono state solo escorazioni al volto. Padre e figlio, dunque, sono stati condotti in ospedale per le cure del caso.