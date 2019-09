Incidente tra auto e scooter ad Atena Lucana: ferito centauro

Paura, oggi pomeriggio, in via Maglianello ad Atena Lucana, dove un’automobile, guidata da un uomo di Sala Consilina, si è scontrata con uno scooter con in sella un 38enne. Nel violento impatto quest’ultimo è caduto rovinosamente sull’asfalto rimanendo ferito.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Polla per le medicazioni del caso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.