Incidente a Capaccio, moto contro auto: grave 21enne

Paura, giovedì sera, dopo le 23, in via Magna Graecia a Capaccio Paestum, dove un ragazzo di 21 anni, in sella ad una moto di grossa cilindrata, si è schiantato contro un'automobile cadendo rovinosamente sull’asfalto. Nel violento impatto, avvenuto nei pressi di una rotatoria, ha anche perso i sensi.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza rianimativa della Croce Azzurra, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è ricoverato nel reparto di Rianimazione a causa delle ferite riportate alla testa e al bacino. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che stanno svolgendo tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.