Scontro in via Marino Freccia: un ferito condotto in ospedale

Brutto incidente, stamattina, in via Marino Freccia. Per cause da accertare, si sono scontrate un'auto ed una moto. Sul posto, i sanitari del Saut dell'Humanitas che hanno condotto il ferito in ospedale, per le cure del caso.

Gli accertamenti

Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.