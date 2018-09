Ubriaco si schianta con l'auto a Salerno: uomo in ospedale

Paura, la scorsa notte, in via Martiri Ungheresi a Salerno, dove un’automobile in corsa (Citroèn Saxò) si è schiantata prima contro un’altra vettura parcheggiata e poi contro un palo.

I soccorsi

Il conducente era ubriaco. Sul posto - riporta Cronache - è giunta un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona”. Fortunatamente ha riportato solo vari traumi e qualche contusione. Ora sarà denunciato per guida in stato di ebrezza e danni.