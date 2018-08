Incidente in via Migliaro: tre feriti, di cui un bambino

Brutto incidente in via Migliaro, a Salerno. Per cause da accertare, un piccolo camion ha tamponato un'auto, una Fiat 500: 3 i feriti, di cui un bambino di 8 anni.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari dell'Humanitas che hanno soccorso i malcapitati. Sembra che a provocare il sinistro sia stato un colpo di sonno dell'autista del furgoncino. Accertamenti in corso.

