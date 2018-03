Incidente frontale tra auto ad Agropoli: sette ragazzi feriti, due sono gravi

Un brutto incidente stradale si è verificato la scorsa notte, intorno alle 2, in via Moio, ad Agropoli: sette i feriti.

La dinamica

Tre automobili (una Lancia Ypsilon, una Fiat Panda e una Fiat 500) si sono improvvisamente scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto la Fiat Panda si è anche capovolta sulla carreggiata. Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Azzurra e della Croce Rossa che hanno trasportato cinque ragazzi e due ragazze in ospedale. Le condizioni di salute di tre di loro sono gravi, la prognosi è riservata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.