Nocera Inferiore, auto tampona scooter e ferisce un altro centauro

Tensione, ieri sera, in via Nazionale a Nocera Inferiore, dove una Range Rover Evoque ha tamponato prima uno scooter, guidato da una ragazza, e poi un'altra moto con in sella un ragazzo.

L'inseguimento

Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Bianca che hanno trasportato i due giovani in ospedale. Entrambi hanno riportato fratture agli arti inferiori. Il pirata della strada, invece, è stato inseguito da una pattuglia dei carabinieri fino a Pagani, dove il conducente, al termine degli accertamenti alcolemici, è risultato ubriaco. Per questo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.