Incidente a Sala Consilina, auto si ribalta: giovane finisce in ospedale

Paura, questa sera, lungo la via Nazionale in località Trinità a Sala Consilina, dove un’automobile (Fiat Stilo), guidata da un ragazzo del posto, si è improvvisamente ribaltata sulla carreggiata finendo in un fosso. Sembra che il giovane abbia perso il controllo della vettura per evitare di scontrarsi con un’altra proveniente dalla direzione opposta.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il malcapitato all’ospedale di Polla. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.