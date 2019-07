Incidente in via Nizza, all'incrocio con via Bosco: si indaga

Brusco tamponamento, a Salerno, stamattina. Intorno alle 10.15, infatti, due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio che collega via Bosco e via Nizza: come spesso accade in quel tratto, chi dalla traversa imbocca via Nizza rischia di essere tamponato da chi sta percorrendo quel tratto di strada, anche a causa dell'alta velocità e della scarsa visibilità.

Gli accertamenti

Fortunatamente, nessun ferito, ma solo tanta tensione tra i presenti a causa del forte impatto: accertamenti in corso, per ricostruire le cause e l'esatta dinamica del sinistro.