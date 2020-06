Incidente a Buccino, motociclista si schianta contro un albero: è grave

Paura, nel pomeriggio di domenica, a Buccino, dove una moto di grossa cilindrata si è improvvisamente schiantata contro un albero. L’incidente è avvenuto lungo via Oleiros, la strada provinciale che collega le località Borgo e San Vito.

I soccorsi

In sella alla moto c’era un ragazzo di 27 anni del posto che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo prima fuori dalla carreggiata e poi contro un albero. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il motociclista all’ospedale di Oliveto Citra dov’è stato preso in cura dai medici per le ferite riportate a seguito dell’impatto. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri.