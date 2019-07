Incidente a Bellizzi, auto pirata travolge due giovani: grave 18enne

E’ ricoverato in gravi condizioni un ragazzo di 18 anni, residente a Bellizzi, che venerdì sera è stato travolto da un’auto, insieme ad un’amica, in via Olmo. Il conducente della vettura si è dato alla fuga senza prestare soccorso ai due giovani.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il diciottenne all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l’asportazione della milza; solo qualche escoriazione, invece, per l’amica che stava passeggiando con lui sul ciglio della strada. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, anche grazie alla testimonianza di altri passanti, sarebbero già sulle tracce dell’automobilista.