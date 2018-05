Incidente tra due auto a Nocera Inferiore: rissa sfiorata tra i parenti dei feriti

Paura, la scorsa notte, a Nocera Inferiore, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la vettura proveniente da via Orlando non avrebbe rispettato lo stop presente lungo la carreggiata. E, per questo, si è schiantata contro l’altro veicolo proveniente da via Vico che, in pochi secondi, si schianta a sua volta contro una fioriera situata dinanzi ad un bar. Fortunatamente gli occupanti non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i parenti dei feriti. Tra di loro la tensione è salita alle stelle e stava per sfociare in rissa. Ma, in pochi minuti, sono giunti i carabinieri e la polizia che hanno fatto ritornare la situazione alla normalità.