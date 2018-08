Incidente in via Ostaglio: due persone ferite, i soccorsi

Incidente a Salerno, in via Ostaglio. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.40, per cause da accertare, si è verificato un sinistro che ha coinvolto due vetture.

I feriti

Due le persone ferite che sono state soccorse dalle ambulanze del Vopi. Per i malcapitati, un trauma cranico e una distorsione rachide cervicale. Indagini in corso, dunque, per far luce sulla dinamica e sulle cause del sinistro.

