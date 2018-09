Incidente a Salerno, auto finisce dentro un negozio di alimentari

Paura, la scorsa notte, in via Paolo De Granita a Salerno, dove - ci segnala un nostro lettore - un’automobile (non identificata perché fuggita senza lasciare tracce) si è scontrata contro un’altra vettura (Fiat Panda) scaraventandola dentro un negozio di prodotti alimentari. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, che hanno soccorso il conducente della Fiat Panda, e la polizia. Le indagini sono in corso per risalire all’identità del pirata della strada.