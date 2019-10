Incidente a Roccapiemonte, straniero muore travolto da un'auto

La tragedia si è consumata, martedì sera, in via Pascarelli. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, in queste ore, stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di individuare, eventualmente, la vettura che lo ha travolto, uccidendolo