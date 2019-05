Incidente ad Agropoli, perde il controllo dell'auto e finisce sul marciapiede: un ferito

Paura, nella notte tra domenica e lunedì, in via Pio X ad Agropoli, dove un’automobile su cui viaggiavano due persone è finita su un marciapiede per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasferito il passeggero al locale presidio ospedaliero per gli accertamenti sanitari del caso, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Il conducente, rimasto illeso, forse ha perso il controllo della vettura per via dell’alta velocità o del manto stradale reso viscido dalla pioggia. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.