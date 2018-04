Incidente tra due auto a Pontecagnano Faiano: tre feriti in ospedale

Paura, nella tarda serata di ieri, nei pressi dell’incrocio tra via Pompei e via Scontrafata a Pontecagnano Faiano, dove due automobili che procedevano in opposti sensi di marcia si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Una delle due vetture è finita fuori dalla carreggiata dopo essersi ribaltata.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e due ambulanze del Vopi che hanno trasportato tre feriti all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.