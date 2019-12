Incidente in via Posidonia: centauro ferito, si indaga

Brutto incidente, questa mattina in via Posidonia, a Salerno. Per cause da accertare, infatti, il conducente di uno scooter ha perso il controllo della guida, cadendo sull’asfalto. Soccorso da una ambulanza del 118, il malcapitato é stato trasportato presso l'ospedale, per le cure del caso.

Le indagini

Sul posto, anche le forze dell'ordine, come riporta Salernonotizie, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro: si indaga.