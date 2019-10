Incidente a Capaccio, scooter travolto da auto: ferito comandante dei vigili

Momenti di paura, nella serata di ieri, in via Procuzzi a Capaccio Paestum, dove un’automobile ha travolto uno scooter per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto l’uomo che era i sella al motociclo è caduto rovinosamente a terra. Si tratta del comandante della Polizia Municipale Natale Carotenuto, il quale è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Roccadaspide, dove i medici gli hanno diagnosticato, fortunatamente, solo una costola incrinata e lievi ferite.