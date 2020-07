Incidente a Sarno, 15enne in bici investito da un'auto: è grave

E’ ricoverato in gravi condizioni, presso l’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, il ragazzino di 15 anni che, giovedì sera, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sarno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione il giovane, residente a Foce, era in bicicletta insieme ad alcuni amici quando, improvvisamente, si è scontrato con un’automobile (Fiat Punto) in via Provinciale Amendola, nei pressi della chiesa di Sant’Alfredo. L’impatto è stato violentissimo. Il conducente della vettura si è subito fermato a telefonare i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 15enne al nosocomio nocerino, dove si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sulla dinamica del sinistro sono al lavoro i vigili urbani. Intanto anche la Procura di Nocera ha aperto un fascicolo per accertare le eventuali responsabilità dell’automobilista.