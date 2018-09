Spunta un cinghiale, auto finisce fuori strada a Teggiano: ferito giovane

Paura, ieri pomeriggio, in Via Provinciale del Corticato a Teggiano, dove un’auto (Audi A4 Station Wagon), guidata da un ragazzo del posto, si è trovata dinanzi un cinghiale. Il giovane, per evitare l’impatto con l’ungulato, ha perso il controllo della vettura che in pochi secondi è sbandata finendo fuori dalla carreggiata.

I soccorsi

Il ragazzo è rimasto ferito. Per questo è dovuto recarsi in ospedale a Polla. Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.