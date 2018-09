Scivolano con la moto a Nocera Inferiore: feriti due "Falchi"

Paura, oggi, in via Pucci a Nocera Inferiore, dove due poliziotti in borghese (Sezione Falchi), mentre erano in sella ad una moto, sono improvvisamente caduti sulla carreggiata a causa di una macchia d’olio.

I soccorsi

I due agenti sono stati trasportati all’ospedale “Umberto I”. Uno ha riportato diverse contusioni, mentre l’altro la distorsione di una spalla. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi e presto potranno tornare in servizio.