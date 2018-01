Scontro tra auto e moto a Pastena: ferito centauro

Paura, questa mattina, a Pastena, dove una moto si è schiantata contro un’automobile all’incrocio tra via Ricci e via Bellisario. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato prontamente soccorso dal 118. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Soltanto ieri un altro incidente si è verificato nel medesimo incrocio.