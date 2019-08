Incidente a Salerno, anziano investito da uno scooter: denunciato 20enne

Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per omissione di soccorso dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno. Martedì scorso, infatti, mentre era in sella al suo scooter, ha investito un anziano in via Rocco Cocchia, nel quartiere Pastena. Poi è fuggito.

I soccorsi

Il 70enne è caduto a terra riportando diverse fratture ed è stato trasportato all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dov’è tuttora ricoverato. Sul posto sono giunti, oltre ai sanitari del 118, anche i caschi bianchi che, nelle ultime ore, sono riusciti a risalire all’identità del ragazzo, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.