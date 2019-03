Incidente in via Roma: auto travolge un giovane pedone

Brutto incidente, stamattina, in via Roma: per cause da accertare, un 33enne che stava attraversando la strada è stato investito da un'auto. Sul posto, i soccorsi del 118: il malcapitato ha subito un trauma alla gamba a alla spalla.

Gli accertamenti

I sanitari hanno, dunque, condotto il giovane in ospedale per gli accertamenti del caso: si indaga.