Incidente in via Roma, ferito un uomo a bordo di uno scooter

Brutto incidente, stamattina, intorno alle 11, in pieno centro, a Salerno. Un uomo alla guida di uno scooter, infatti, per cause da accertare, ha perso il controllo della guida, finendo sull'asfalto, in via Roma, poco distante dalla chiesa di San Pietro.

L'intervento

Sul posto, le forze dell'ordine per i rilievi del caso e i sanitari del 118 per soccorrere il centauro rimasto ferito. Si indaga.