Incidente tra due auto a Battipaglia: paura tra i passanti

Paura, questa sera, a Battipaglia, dove due automobili (Fiat Multipla e Toyota Aygo) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’incidente - riporta Zerottonove - è avvenuto in via Roma davanti agli occhi attoniti dei passanti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente di una delle vettura e i tre giovani che erano a bordo dell’altro veicolo. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi ferite. E, per questo, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della Polizia Municipale.