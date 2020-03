Incidente a Battipaglia, auto investe anziano: è grave

Momenti di paura, in pieno centro, a Battipaglia, dove un anziano di 86 anni del posto è stato investito da un’automobile (Mercedes classe A).

La dinamica

L’uomo stava attraversando via Roma quando, improvvisamente, è stato travolto da una vettura guidata da un 35enne, anche lui battipagliese, che è stato fermato ed ascoltato dagli agenti della Polizia Municipale.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza con a bordo i sanitari del 118 che, dopo aver effettuato le prime manovre di rianimazione, hanno trasportato il malcapitato all’ospedale “Santa Maria della Speranza” dov’è stato medicato per la profonda ferita alla testa che gli avrebbe procurato una emorragia celebrale non particolarmente grave. Diverse anche le fratture riportate in varie parti del corpo. L’anziano è tuttora in prognosi riservata.