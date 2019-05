Incidente a Bellizzi, motociclista evita una bicicletta e cade

Tragedia sfiorata, giovedì pomeriggio, in via Roma a Bellizzi, dove - riporta Zerottonove - un uomo in sella ad uno scooter, per evitare di scontrarsi con un ciclista, è sbandato finendo rovinosamente sulla carreggiata. L’impatto è stato violento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Battipaglia, che lo hanno trasportato all’ospedale “Santa Maria della Speranza”. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Ha riportato ferite ed escoriazioni guaribili in pochi giorni. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.